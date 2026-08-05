Nieuwe laadlocatie voor elektrische auto's in Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft een verkeersbesluit aangepast voor parkeerterrein De Gaard. Twee oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen worden verplaatst naar een alternatief, technisch geschikte locatie.

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Op parkeerterrein De Gaard in Waalwijk worden twee parkeerplaatsen aangewezen als nieuwe oplaadlocatie voor elektrische voertuigen. De oorspronkelijke laadplaatsen bleken technisch ongeschikt, waardoor de gemeente het verkeersbesluit heeft aangepast. De nieuwe locaties bevinden zich aan de westkant van de doorsteek op het terrein.

Om te voorkomen dat de oplaadplaatsen door andere voertuigen worden gebruikt, worden verkeersborden geplaatst die duidelijk maken dat hier alleen geparkeerd mag worden tijdens het opladen. Uit metingen blijkt dat de parkeerdruk op het terrein laag is, waardoor reservering van deze plekken geen problemen oplevert. Het politieteam Waalwijk heeft aangegeven akkoord te gaan met de voorgestelde wijziging.