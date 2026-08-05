Burendag Mauritsstraat Sprang-Capelle krijgt groen licht

De gemeente Waalwijk heeft een vergunning verleend voor de Burendag aan de Mauritsstraat in Sprang-Capelle. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 september 2026 van vier uur ’s middags tot negen uur ’s avonds.

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De parkeerplaats aan de Mauritsstraat in Sprang-Capelle is op 26 september het decor van de Burendag. Het college van Waalwijk heeft hiervoor een vergunning verleend en ontheffing gegeven van het verbod op geluidhinder tijdens het evenement.

Het besluit is op 31 juli 2026 bekendgemaakt en geregistreerd onder zaaknummer WWK-2026-019168.