Omgevingsvergunning voor appartementen in Waalwijk afgewezen

De gemeente Waalwijk heeft de aanvraag voor vier appartementen aan de Grotestraat afgewezen. Het plan werd op 3 augustus buiten behandeling gesteld vanwege onvolledige informatie.

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Het college van Waalwijk heeft besloten om de aanvraag voor het bouwen van vier appartementen met bergingen aan de Grotestraat 345 niet verder te behandelen. De aanvraag werd als onvolledig beoordeeld en is daarom afgewezen. Het plan omvatte onder andere het afwijken van regels in het omgevingsplan en technische bouwactiviteiten.