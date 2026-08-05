Grond wordt toegepast bij Oude Maasweg in Waalwijk

Bij de Oude Maasweg in Waalwijk is grond of baggerspecie toegepast. Deze melding is op 3 augustus afgehandeld.

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Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Grond of baggerspecie wordt gebruikt om de bodem op te hogen of aan te leggen. Deze toepassing kan effect hebben op het milieu en moet daarom worden gemeld.

De exacte locatie is bij de kruising Oude Maasweg en Valkenvoortweg in Waalwijk. De melding heeft DSO-kenmerk 2026072301598 en zaaknummer Z2026-00019744. Tegen deze melding is geen bezwaar of beroep mogelijk.