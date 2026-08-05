Melding bodemenergiesysteem in Beek en Donk

Bij Morgenster 32 in Beek en Donk is een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem. Het gaat om een kennisgeving van Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Van Grinsven Grondboringen & Bronbemaling B.V. heeft op 27 juli 2026 een melding ingediend voor het aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem zorgt voor energieopslag en warmte- of koudewisseling in de bodem. De locatie is Morgenster 32 in Beek en Donk.

De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit betekent dat het om een kennisgeving gaat en er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. Voor vragen kun je contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.