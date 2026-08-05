Melding milieubelastende activiteit in Aarle-Rixtel

In Aarle-Rixtel is een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit. Het betreft een koelinstallatie met ammoniak, kooldioxide of koolwaterstoffen.

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Het bedrijf Vereijken Vastgoed Someren 2 B.V. heeft een melding gedaan bij de gemeente Laarbeek. De activiteit vindt plaats aan de Pater Eustachiuslaan 17 in Aarle-Rixtel en betreft een koelinstallatie die gebruikmaakt van ammoniak, kooldioxide of koolwaterstoffen.

De melding is op 3 juli 2026 ingediend onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is een kennisgeving en er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is ZOL-2026-000605.