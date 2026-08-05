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Vergunning verleend voor kappen van twee bomen in Putte

Vandaag om 09:42

De gemeente Woensdrecht heeft toestemming gegeven voor het kappen van twee bomen aan de Dennenlaan 5 in Putte. De vergunning werd op 3 augustus verstuurd.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het adres Dennenlaan 5, 4645 RP in Putte. Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de twee bomen mogen worden verwijderd.

De vergunning is verzonden op 3 augustus 2026. Inwoners die hier vragen over hebben, kunnen informatie vinden via de gemeente Woensdrecht.

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