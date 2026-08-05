Terrasvergunning in Beers ingetrokken

De terrasvergunning voor Grotestraat 8 in Beers is ingetrokken op eigen verzoek.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft besloten de terrasvergunning van Grotestraat 8 in Beers in te trekken. Dit besluit is genomen op 31 juli 2026.

Het gaat om een verzoek van de vergunninghouder zelf. De locatie in Beers had tot nu toe toestemming om een terras te exploiteren. Het zaaknummer van het besluit is Z2026-00005009.