Grootschalig tanken met vloeibare brandstoffen gemeld in Beugen

In Beugen is een melding gedaan voor grootschalig tanken van voertuigen met vloeibare brandstoffen op Romeinenstraat 14. De melding is op 30 juni ontvangen door de gemeente Land van Cuijk.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk hebben een melding ontvangen voor een activiteit volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om het grootschalig tanken van voertuigen met vloeibare brandstoffen.

De locatie waar deze activiteit zal plaatsvinden is Romeinenstraat 14 in Beugen. De melding heeft het DSO-kenmerk 2026063000463 en zaaknummer Z/509654. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend.