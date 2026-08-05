Aanvraag voor kleinere ramen aan Sint Anthonisdijk in Rijkevoort

Er is een aanvraag ingediend om een grote voorruit te vervangen door twee kleinere ramen aan de Sint Anthonisdijk 17 in Rijkevoort. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 2 augustus 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bouwactiviteit waarbij het bestaande kozijn en de grote voorruit worden vervangen door twee kleinere ramen met bijbehorende kozijnen. Het gaat om een adres aan de Sint Anthonisdijk 17 in Rijkevoort.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen een termijn van acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken.