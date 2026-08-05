Vergunningsaanvraag voor nieuwe kozijnen in Cuijk

In Cuijk is een aanvraag ingediend voor het vervangen van raamkozijnen en ramen aan de Fazantenveld 12. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag op 30 juli ontvangen.

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De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om het vernieuwen van de kozijnen en ramen op het adres Fazantenveld 12, 5431JA Cuijk. Het zaaknummer voor deze aanvraag is Z2026-00005107.

De gemeente Land van Cuijk heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen over de aanvraag. Deze termijn kan worden verlengd tot maximaal veertien weken. Bezwaar maken tegen de ingediende aanvraag of een eventuele verlenging van de termijn is niet mogelijk.