Berging gepland in Escharen: aanvraag omgevingsvergunning ingediend

Er is een aanvraag gedaan voor een vergunning om een berging te bouwen aan de Boltschestraat 2 in Escharen. De gemeente Land van Cuijk heeft de aanvraag op 31 juli ontvangen.

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De aanvraag betreft het bouwen van een berging aan de Boltschestraat 2, 5364NM Escharen. Het college van burgemeester en wethouders behandelt deze volgens de gebruikelijke procedure. Hierbij kan de standaard beslistermijn van acht weken worden verlengd tot maximaal veertien weken.

In de aanvraag wordt afgeweken van bepaalde regels in het Omgevingsplan. De gemeente beoordeelt deze afwijkingen voordat er een besluit wordt genomen. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00005126.