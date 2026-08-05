Bijgebouw gepland aan Peelkant in Sint Anthonis

In Sint Anthonis is een aanvraag ingediend voor een bijgebouw op Peelkant 29. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft deze op 30 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het gaat om het realiseren van een bijgebouw op het adres Peelkant 29 in Sint Anthonis.

De behandeling van deze aanvraag volgt de standaard procedure. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen. Deze termijn kan verlengd worden tot maximaal veertien weken.