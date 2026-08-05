Vergunning verleend voor bouw vrijstaande woning in Boxmeer

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming gegeven voor de bouw van een vrijstaande woning met uitrit aan het Zand 14 in Boxmeer. Het besluit is genomen op 31 juli 2026.

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De vergunning geldt voor een bouwactiviteit die afwijkt van regels in het Omgevingsplan. Ook wordt het aanleggen of veranderen van een uitweg toegestaan. Het gaat om een buitenplanse omgevingsactiviteit, een situatie waarbij specifieke regels buiten het standaard Omgevingsplan worden toegepast.

De woning komt te staan aan het Zand 14, een locatie binnen de gemeente Land van Cuijk. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00003892.