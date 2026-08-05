Woensdrecht biedt subsidie voor isolatie slecht geïsoleerde woningen

De gemeente Woensdrecht heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld om woningeigenaren te helpen met het isoleren van slecht geïsoleerde woningen. De regeling geldt voor woningen met een energielabel D, E, F of G en een WOZ-waarde van maximaal 477.000 euro.

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Met de ‘Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie 2026’ wil Woensdrecht energie besparen en het wooncomfort verbeteren. Woningeigenaren kunnen kiezen uit drie opties: een doe-het-zelf-cadeaukaart, een maatwerkadvies of het laten uitvoeren van isolatiemaatregelen. De subsidie varieert van 1.000 tot 3.000 euro, met een extra bedrag van maximaal 1.500 euro voor huishoudens die eerder energietoeslag ontvingen.

De regeling geldt tot 1 januari 2029 en heeft een totaalbudget van 3.296.965,74 euro. Subsidies worden toegekend op basis van volgorde van aanvraag, zolang er budget beschikbaar is. Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via het gemeentelijke portaal. Burgemeester en wethouders beoordelen de aanvragen en controleren of deze voldoen aan de voorwaarden.

De regeling richt zich op slecht geïsoleerde woningen waarbij minimaal twee bouwdelen, zoals het dak, de vloer of de ramen, niet of slecht geïsoleerd zijn. Bij het laten uitvoeren van isolatiemaatregelen wordt eerst gekeken naar landelijke subsidies voordat de gemeentelijke subsidie wordt toegepast.