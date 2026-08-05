Boxmeer: aanvraag voor woongebouw met 4 appartementen ingetrokken

De aanvraag voor een woongebouw met vier appartementen aan het Zand in Boxmeer is door de aanvrager ingetrokken. Dit maakte het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk bekend.

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Het ging om een aanvraag die op 7 september 2023 was ingediend. Het plan betrof de bouw van een woongebouw met vier appartementen op het adres het Zand 12-12c in Boxmeer.

De aanvraag is op verzoek van de aanvrager ingetrokken, zo meldt de gemeente. Het zaaknummer van de aanvraag was Z2023-00005011.