Nieuwe subsidie voor sportaccommodaties in Land van Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een nieuwe subsidieregeling ingevoerd waarmee buitensportverenigingen hun sportaccommodaties kunnen privatiseren en zelfstandig beheren. Het gaat om een eenmalige financiële bijdrage die verenigingen in staat stelt om onderhoud en vervangingen voor een periode van dertig jaar te financieren.

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Met deze regeling wil de gemeente buitensportverenigingen en stichtingen stimuleren om hun accommodaties duurzaam te beheren en minder afhankelijk te maken van gemeentelijke financiering. Verenigingen die sporten zoals voetbal, hockey en korfbal aanbieden, kunnen subsidie aanvragen. Specifieke voorwaarden, zoals het aantal teams of leden en een toekomstvisie, zijn hierbij van toepassing.

De subsidie wordt berekend op basis van de omvang en staat van de accommodatie en de verwachte onderhoudskosten over dertig jaar. De regeling, genaamd ‘Regeling subsidie privatisering buitensportaccommodaties Land van Cuijk 2026-1’, is met terugwerkende kracht ingegaan per 1 januari 2026.