Vergunningsaanvraag voor renovatie en uitbreiding woning in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag ontvangen voor het renoveren en uitbreiden van een woning aan de Driehoek 5.

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Op 30 juli 2026 heeft de gemeente Son en Breugel een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een woning aan de Driehoek 5. De plannen omvatten zowel renovatie als uitbreiding van het pand.

Burgemeester en wethouders benadrukken dat het op dit moment om een kennisgeving gaat. De plannen liggen niet ter inzage en er kunnen nog geen bezwaren worden ingediend. Dit kan pas nadat het college een besluit heeft genomen.