Melding aanleg grondwal in Son en Breugel

In Son en Breugel is een melding gedaan voor het aanleggen van een grondwal.

Gevonden voor jou

Bij de gemeente Son en Breugel is een melding gedaan op Sonniuswijk 37 door Van Dun Advies B.V. Het gaat om het toepassen van grond voor het aanleggen van een grondwal. Deze melding is ontvangen op 30 juli 2026.

De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is een kennisgeving. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is om bezwaar te maken. Het verzoek heeft als DSO-verzoeknummer 2026073000293.