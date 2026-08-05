Melding milieubelastende activiteit in Son en Breugel

Er is een melding gedaan voor een milieubelastende activiteit aan de Brouwerskampweg 19 in Son en Breugel. Het bedrijf Toon Foolen Vastgoed B.V. wil daar een koelinstallatie starten.

Gevonden voor jou

Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Son en Breugel een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om een koelinstallatie die gebruikmaakt van kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak.

De melding is uitsluitend een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid om bezwaar te maken. Het zaaknummer voor deze melding is Z-2026-011900. Dit nummer wordt gebruikt bij alle correspondentie over deze melding.