Hondenpension gepland op locatie in Son en Breugel

In Son en Breugel is een aanvraag ingediend voor een hondenpension op Sonniuswijk 37.

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De gemeente Son en Breugel heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om het oprichten van een hondenpension als nevenfunctie op het adres Sonniuswijk 37. De aanvraag is binnengekomen op 30 juli 2026.

Het plan bevindt zich nog in de beoordelingsfase. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaren in te dienen, omdat het college van burgemeester en wethouders nog geen besluit heeft genomen. Zodra dit is gebeurd, kunnen betrokkenen reageren op de plannen.