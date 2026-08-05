Navigatie overslaan
Ontdek

Evenement Breepark in Breda: vergunning verleend

Vandaag om 09:51

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een evenement in Breepark. Het evenement staat gepland van 4 tot en met 6 september 2026 aan de Bavelseparklaan.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 3 augustus 2026 verzonden en heeft kenmerk Z2026-002382. Het evenement vindt plaats op Bavelseparklaan 7 in Breda, waarbij activiteiten gedurende twee dagen zijn toegestaan.

Het evenement begint op 4 september 2026 om middernacht en eindigt op 6 september 2026, eveneens om middernacht.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Breda

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.