Evenement Breepark in Breda: vergunning verleend

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een evenement in Breepark. Het evenement staat gepland van 4 tot en met 6 september 2026 aan de Bavelseparklaan.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 3 augustus 2026 verzonden en heeft kenmerk Z2026-002382. Het evenement vindt plaats op Bavelseparklaan 7 in Breda, waarbij activiteiten gedurende twee dagen zijn toegestaan.

Het evenement begint op 4 september 2026 om middernacht en eindigt op 6 september 2026, eveneens om middernacht.