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Evenementenvergunning voor Breepark in Breda verleend
Vandaag om 09:51
De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een evenement in Breepark. Het evenement vindt plaats op zaterdag 7 en zondag 8 november van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.
De locatie voor het evenement is Breepark aan de Bavelseparklaan 7 in Breda. De vergunning is op 30 juli 2026 afgegeven. Tijdens het evenement kunnen bezoekers terecht voor activiteiten binnen de genoemde openingstijden.
Het kenmerk van de vergunning is Z2026-003183. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om meer informatie over de vergunning digitaal op te vragen via de website van de gemeente Breda.
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