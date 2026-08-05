Evenementenvergunning voor Breepark in Breda verleend

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een evenement in Breepark. Het evenement vindt plaats op zaterdag 7 en zondag 8 november van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De locatie voor het evenement is Breepark aan de Bavelseparklaan 7 in Breda. De vergunning is op 30 juli 2026 afgegeven. Tijdens het evenement kunnen bezoekers terecht voor activiteiten binnen de genoemde openingstijden.

Het kenmerk van de vergunning is Z2026-003183. Voor geïnteresseerden is het mogelijk om meer informatie over de vergunning digitaal op te vragen via de website van de gemeente Breda.