NAC Familiedag in Breda: aanvraag evenementenvergunning

Voor de NAC Familiedag in Breda is een evenementenvergunning aangevraagd. Het evenement staat gepland op zondag 13 september, van twaalf uur tot vijf uur ’s middags, bij het stadion aan de Stadionstraat.

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De aanvraag voor de vergunning is op 3 juli 2026 ingediend en heeft kenmerk Z2026-005100. Het gaat om een kennisgeving: de plannen liggen niet ter inzage en er is nog geen besluit genomen over de vergunning.

De NAC Familiedag vindt plaats op het terrein van het stadion aan de Stadionstraat 5 in Breda. Het evenement is gepland van twaalf uur ’s middags tot vijf uur ’s middags op zondag 13 september.