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Ingetrokken vergunning voor pand aan Korte Boschstraat Breda

Vandaag om 09:51

De aanvraag om een pand aan de Korte Boschstraat in Breda in oude staat terug te brengen is ingetrokken. Het besluit hierover is op maandag 3 augustus verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een pand aan de Korte Boschstraat 3 in Breda. De aanvraag betrof een vergunning om het gebouw weer in de oorspronkelijke staat te herstellen. Het besluit om de aanvraag in te trekken werd deze week officieel bekendgemaakt.

Vergunningsaanvragen en besluiten kunnen digitaal worden ingezien via de website van de gemeente Breda.

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