Banieren achtergevel Eindhoven moeten worden gelegaliseerd

Voor een pand aan de Willemstraat in Eindhoven is een vergunning aangevraagd om reclamebanieren aan de achtergevel te legaliseren. Deze banieren zijn al geplaatst.

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Het gaat om het pand aan Willemstraat 1K in Eindhoven, waar de banieren met de bedrijfsnaam al hangen. De aanvraag voor deze omgevingsvergunning is op 31 juli 2026 ingediend.

De vergunningaanvraag is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Voor deze aanvraag is op dit moment nog geen bezwaar mogelijk.