Nieuwe laadpalen voor elektrische auto's in Budel

De gemeente Cranendonck heeft twee parkeerplaatsen in de Herenstraat in Budel aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit besluit moet bijdragen aan de groei van laadvoorzieningen voor elektrische auto's.

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In de Herenstraat nabij huisnummer 33 zijn twee parkeervakken gereserveerd voor elektrische voertuigen. Hier kunnen auto's worden opgeladen bij de nieuwe laadpalen. De eerste parkeerplaats wordt direct ingericht, terwijl de tweede wordt toegevoegd bij een stijgende vraag.

De gemeente Cranendonck wil met deze maatregel elektrisch rijden stimuleren en voldoen aan de doelstellingen van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De locatie is gekozen op basis van de Integrale Laadvisie Cranendonck en biedt strategische voordelen voor bewoners en bezoekers in Budel.

Het parkeren op deze plekken is alleen toegestaan voor elektrische voertuigen die daadwerkelijk worden opgeladen. Voertuigen met verbrandingsmotoren mogen hier niet staan. Dit besluit draagt volgens de gemeente bij aan de veiligheid en bruikbaarheid van de wegen.