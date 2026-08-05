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Dakkapel aan de voorkant van woning in Eindhoven aangevraagd
Vandaag om 09:53
Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan Goudestein 15 in Eindhoven. De gemeente ontving de aanvraag op 31 juli.
De aanvraag betreft een dakkapel aan de voorkant van de woning. Het adres is Goudestein 15 in Eindhoven. De gemeente heeft het verzoek op 31 juli ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007535.
De ingekomen vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken en de documenten zijn niet openbaar in te zien.
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