Dakkapel aan de voorkant van woning in Eindhoven aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan Goudestein 15 in Eindhoven. De gemeente ontving de aanvraag op 31 juli.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een dakkapel aan de voorkant van de woning. Het adres is Goudestein 15 in Eindhoven. De gemeente heeft het verzoek op 31 juli ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-007535.

De ingekomen vergunning is momenteel alleen ter kennisgeving. Er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken en de documenten zijn niet openbaar in te zien.