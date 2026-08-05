Melding gesloten bodemenergiesysteem in Heusden

Er is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Broekstraat 7 in Heusden. Deze melding is op 27 juli 2026 ontvangen door de gemeente Asten.

Gevonden voor jou

Het gaat om een particulier die een gesloten bodemenergiesysteem wil aanleggen en in gebruik nemen. Zo’n systeem zorgt voor het verwarmen en koelen van een gebouw door gebruik te maken van warmte uit de bodem.

De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit is een verplichte kennisgeving bij bepaalde activiteiten, zoals het aanleggen van een bodemenergiesysteem. Tegen een dergelijke melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Het DSO-verzoeknummer van deze melding is 2026072701287 en het kenmerk van de procedure is Z-2026-012599.