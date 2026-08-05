Bedrijf in Asten meldt aanleg bodemenergiesysteem

Bedrijf HMB B.V. heeft een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Ostaderstraat 11 in Asten. Het systeem wordt gebruikt om energie op te slaan en te gebruiken via de bodem.

Gevonden voor jou

De melding is op 27 juli 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van Asten. Het gaat om een kennisgeving ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Een gesloten bodemenergiesysteem gebruikt de bodem om warmte of koude op te slaan en is bedoeld voor duurzaam energiebeheer. Het verzoeknummer van deze melding is 2026072700556 en heeft als procedurekenmerk Z-2026-012576.