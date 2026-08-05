Advertentie
Bedrijf in Asten meldt aanleg bodemenergiesysteem
Vandaag om 09:56
Bedrijf HMB B.V. heeft een melding gedaan voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Ostaderstraat 11 in Asten. Het systeem wordt gebruikt om energie op te slaan en te gebruiken via de bodem.
De melding is op 27 juli 2026 ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van Asten. Het gaat om een kennisgeving ingevolge het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Een gesloten bodemenergiesysteem gebruikt de bodem om warmte of koude op te slaan en is bedoeld voor duurzaam energiebeheer. Het verzoeknummer van deze melding is 2026072700556 en heeft als procedurekenmerk Z-2026-012576.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie