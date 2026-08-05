Bouwplannen voor overkapping en schuur in Oud Gastel

Er is een vergunning aangevraagd voor een overkapping met schuur aan de Maximalaan 8 in Oud Gastel. De aanvraag is op 23 juli 2026 ontvangen door de gemeente Halderberge.

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In Oud Gastel zijn plannen ingediend voor het bouwen van een overkapping met schuur. Het adres waar dit moet plaatsvinden is Maximalaan 8. Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge hebben deze aanvraag ontvangen op 23 juli 2026.

De aanvraag is nog in behandeling, wat betekent dat er nog geen besluit is genomen. Bezwaar maken tegen de plannen kan pas nadat er een officiële beslissing is genomen. Wel kan de aanvraag worden ingezien via een verzoek bij de gemeente Halderberge.