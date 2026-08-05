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Verbouwing bedrijfspand in Oudenbosch aangevraagd

Vandaag om 09:58

Er is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een bedrijfspand aan de Industrieweg in Oudenbosch. Het verzoek werd op 23 juli 2026 ingediend bij de gemeente Halderberge.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het aanpassen van een bestaand bedrijfspand naast nummer 17 aan de Industrieweg. Burgemeester en wethouders van Halderberge hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 1434508.

Het gaat om een informatieve bekendmaking. Bezwaar maken of beroep indienen is niet mogelijk zolang er geen besluit is genomen over de vergunning. Meer informatie over de aanvraag kan worden opgevraagd bij de gemeente Halderberge.

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