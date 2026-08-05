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Melding grondgebruik Oud Gastel afgehandeld

Vandaag om 09:58

De gemeente Halderberge heeft een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie aan de Oudendijk in Oud Gastel. Dit gebeurde op 3 augustus 2026.

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Het toepassen van grond of baggerspecie betekent dat grond of baggerslib wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen. Dit heeft effect op de bodem en het milieu en moet daarom gemeld worden.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00019718 en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding.

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