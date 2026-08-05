Nieuwe kantoorruimte met loods gepland in Oud Gastel

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een kantoorruimte met loods aan de Stoofstraat 46 in Oud Gastel. De gemeente Halderberge heeft de aanvraag op 24 juli 2026 ontvangen.

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De aanvraag betreft het nieuw bouwen van een kantoorruimte met een loods op het adres Stoofstraat 46. Dit valt onder bouwtechnische activiteiten. Het proces bevindt zich nog in de aanvraagfase, waarbij een beslissing door de gemeente nog moet volgen.

Tegen een ingediende aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingediend. Dat is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen.