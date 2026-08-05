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Vergunningsaanvraag voor erfafscheiding in Oud Gastel
Vandaag om 09:58
In Oud Gastel is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een erfafscheiding.
De gemeente Halderberge heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op Steenstraat 8 in Oud Gastel. Het gaat om het plaatsen van een erfafscheiding. De aanvraag is ingediend op 24 juli 2026 en heeft zaaknummer 1434636.
Het verzoek heeft een informatief karakter en er kan nog geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan pas wanneer de gemeente een beslissing heeft genomen over de vergunning.
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