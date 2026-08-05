Helmond: melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem

In Helmond is een melding gedaan voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem bij HMB B.V. aan de Kaldersedijk. Dit systeem moet zorgen voor energie uit de bodem.

Gevonden voor jou

Op 21 juli 2026 heeft HMB B.V. in Helmond een melding gedaan voor een gesloten bodemenergiesysteem. Dit systeem wordt aangelegd aan de Kaldersedijk 5 en gaat energie uit de bodem benutten. De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Een melding volgens het Bal is puur informatief en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Het verzoek heeft het kenmerk Z-2026-012270 en is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026072100298.