Verbouwing en uitbreiding woning in Geffen aangevraagd

In Geffen is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing en uitbreiding van een woning aan de Bredeweg. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag op 30 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning aan de Bredeweg 22 A in Geffen. De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van de bestaande woning. Het is nog niet bekend of de vergunning wordt verleend.

De stukken van de aanvraag zijn alleen in te zien via een afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Bezwaar maken is niet mogelijk.