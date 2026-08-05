Geertruidenberg: aanvraag voor vervangen beschoeiingen Vestingwal

De gemeente Geertruidenberg heeft een aanvraag ontvangen om beschoeiingen bij de Vestingwal te vervangen. Dit gaat om werkzaamheden aan een rijksmonument.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 28 juli 2026 binnengekomen en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000670. Het plan omvat bouwwerkzaamheden, het uitvoeren van specifieke werkzaamheden en aanpassingen aan een gebouwd of aangelegd rijksmonument. Het gaat om de locatie die op de kaart is ingetekend.

De gemeente beoordeelt de aanvraag doorgaans binnen acht weken, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als er aanvullende informatie nodig is, kan de beoordeling worden opgeschort. Het besluit volgt na afronding van de beoordeling.