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Procedure verlengd voor expatshousing in Raamsdonksveer
Vandaag om 10:00
De gemeente Geertruidenberg heeft de termijn verlengd voor een aanvraag om expatshousing te realiseren in Raamsdonksveer.
Op 31 juli 2026 heeft de gemeente besloten om de procedure rondom de aanvraag met zaaknummer Z2026-00000406 te verlengen. Het gaat om plannen voor expatshousing op bedrijventerrein Dombosch, aan Oeverkruid 13 in Raamsdonksveer. De verlenging betreft een extra termijn van zes weken.
De aanvraag heeft betrekking op de bouw van woningen voor buitenlandse werknemers, ook wel expats genoemd. Deze woningen zijn bedoeld om tijdelijk verblijf mogelijk te maken. Door de termijnverlenging heeft de gemeente meer tijd om de aanvraag verder te beoordelen.
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