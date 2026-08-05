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Buurtfeest met BBQ op Carel Willinkstraat in Raamsdonksveer
Vandaag om 10:00
Op zaterdag 26 september 2026 wordt op de Carel Willinkstraat in Raamsdonksveer een buurtfeest met barbecue gehouden. Het evenement duurt van drie uur 's middags tot middernacht.
De gemeente heeft een vergunning verleend voor het buurtfeest aan de Carel Willinkstraat ter hoogte van de huisnummers 1 tot en met 5. Tijdens het feest zullen er activiteiten plaatsvinden zoals het organiseren van een evenement, het produceren van geluid en het instellen van tijdelijke verkeersmaatregelen.
Het feest biedt bewoners uit de buurt de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en samen te genieten van een barbecue. Om het verkeer rondom het evenement goed te laten verlopen, worden tijdelijke aanpassingen ingevoerd.
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