Airco-aanvraag ontvangen voor locatie in Raamsdonk

De gemeente Geertruidenberg heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een airco aan de Rentmeestersstraat in Raamsdonk. Het gaat om een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan.

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Op 30 juli 2026 is de aanvraag ingediend voor het adres Rentmeestersstraat 1, 4944WB Raamsdonk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000678.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken na ontvangst wordt een besluit genomen, tenzij de termijn wordt verlengd met zes weken. Ook kan de behandeling worden uitgesteld als aanvullende informatie nodig is van de aanvrager.