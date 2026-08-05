Dakkapelvergunning verleend in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning aan de Benraatshoef in Raamsdonksveer.

Gevonden voor jou

Op 28 juli 2026 heeft de gemeente Geertruidenberg besloten om een vergunning te verstrekken voor een bouwactiviteit aan de Benraatshoef 28 in Raamsdonksveer. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning.

De vergunning is onderdeel van het omgevingsplan en heeft zaaknummer Z2026-00000390. De aanvraag is beoordeeld en goedgekeurd door de gemeente. Bewoners en betrokkenen kunnen het besluit en de bijbehorende stukken op verzoek inzien.