Gevelschade appartementen Buitenhaven in Geertruidenberg wordt hersteld

Op 23 juli is een aanvraag ingediend om de gevelschade bij appartementen Buitenhaven in Geertruidenberg te herstellen.

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De aanvraag betreft herstelwerkzaamheden aan de gevel van de appartementen op Jacq. Stalkade 1 in Geertruidenberg. Het gaat om een bouwactiviteit waarbij ook technische werkzaamheden nodig zijn. Het zaaknummer van de aanvraag is Z2026-00000662.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken, waarbij de termijn één keer met zes weken kan worden verlengd. Extra gegevens van de aanvrager kunnen zorgen voor uitstel. Het besluit volgt na de beoordeling.