Veerse Dag krijgt vergunning voor evenement in Raamsdonksveer

De Veerse Dag in Raamsdonksveer heeft een vergunning gekregen voor activiteiten op 11 en 12 september 2026. Het evenement vindt plaats op het Heereplein en in het centrum.

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De Stichting Evenementen Raamsdonksveer organiseert de Veerse Dag met verschillende activiteiten. Op vrijdag 11 september loopt het programma van vijf uur ’s middags tot één uur ’s nachts, en op zaterdag 12 september van tien uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds.

Tijdens het evenement worden onder meer verkeersregelaars aangesteld, wordt er alcohol geschonken buiten een horecagelegenheid en zijn er collectes en geluidsproducties. Ook worden borden en spandoeken geplaatst. Het Heereplein en het centrum van Raamsdonksveer vormen de locaties voor de festiviteiten.