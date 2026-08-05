Steigeraanvraag voor Vismarktstraat in Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een steiger op Vismarktstraat 5. Het verzoek wordt binnen acht weken beoordeeld.

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Op 30 juli 2026 is bij de gemeente Geertruidenberg een aanvraag ingediend om een steiger te plaatsen op Vismarktstraat 5. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000677. Naast het plaatsen van de steiger omvat de aanvraag ook het opslaan van roerende zaken.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is. Het besluit wordt genomen volgens de standaardprocedure.