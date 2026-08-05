Garageboxen gepland aan Hertogstraat in Zundert

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van garageboxen aan de Hertogstraat 49 G1. Het gaat om een omgevingsvergunning die op 1 augustus 2026 is ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft twee bouwactiviteiten: een technische bouwactiviteit en een bouwactiviteit die binnen het omgevingsplan past. Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600925.

Deze kennisgeving is gepubliceerd om inwoners te informeren over de plannen in hun buurt. Bezwaar maken of beroep indienen is pas mogelijk nadat er een besluit over de vergunning is genomen.