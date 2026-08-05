Vergunning verleend voor aanpassing Hazeldonksebeek in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft toestemming gegeven voor het aanpassen en deels verleggen van de Hazeldonksebeek bij Rijsbergen. De vergunning werd op 31 juli 2026 verzonden.

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Het gaat om werkzaamheden aan het profiel en de ligging van de beek op twee locaties in Rijsbergen. De vergunning omvat onder meer het kappen van bomen en het uitvoeren van specifieke werkzaamheden die geen bouwwerk zijn.

De aanpassingen aan de Hazeldonksebeek moeten bijdragen aan een betere inrichting van het gebied. De vergunning is aangevraagd onder zaaknummer 0879ZV202401242 en werd door het college van burgemeester en wethouders van Zundert goedgekeurd.