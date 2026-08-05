Mobiel puinbreken toegestaan aan Bladelsedijk in Hulsel

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een melding afgehandeld voor het mobiel breken van puin aan de Bladelsedijk in Hulsel. Voor deze werkzaamheden is geen vergunning nodig.

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Op maandag 3 augustus 2026 heeft de gemeente Reusel-De Mierden een melding behandeld over het mobiel breken van steen- en betonpuin aan Bladelsedijk 4 in Hulsel. Mobiel puinbreken houdt in dat bouw- en slooppuin ter plekke met een machine wordt fijngemaakt voor hergebruik. De gemeente heeft vastgesteld dat voor deze activiteit geen vergunning verplicht is.

Volgens de gemeente kan dit betekenen dat er veranderingen plaatsvinden in de directe omgeving van de locatie. Omdat het om een vergunningsvrije melding gaat, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen.