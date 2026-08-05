Gemeente Leende verlengt termijn voor verbouwing woonhuis

De gemeente Leende heeft de termijn voor een vergunningaanvraag voor de verbouwing van een woonhuis aan de Oostrikkerstraat verlengd met maximaal zes weken.

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Op 3 augustus 2026 is besloten om de termijn voor de aanvraag met dossiernummer 497440 te verlengen. Het betreft een vergunningaanvraag voor het verbouwen van een woonhuis op Oostrikkerstraat 9a in Leende.

De aanvraag valt onder de categorie 'Handelen in strijd met Ruimtelijke Ordening'. De verlenging is alleen bedoeld ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen het besluit.