Bedrijf in Heeze wil vloeistofdichte bodem aanpassen

Scrap Metal Services B.V. in Heeze heeft een vergunning aangevraagd om de vloeistofdichte bodemvoorziening te wijzigen op hun terrein aan de Industrieweg.

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Het bedrijf Scrap Metal Services B.V. heeft op 14 april 2026 een aanvraag ingediend bij de Provincie Noord-Brabant. Het gaat om een vergunning voor een milieubelastende activiteit, specifiek voor het aanpassen van een vloeistofdichte bodemvoorziening. Deze voorziening voorkomt dat schadelijke stoffen de bodem kunnen bereiken.

De locatie waar de wijziging moet plaatsvinden, betreft twee adressen aan de Industrieweg: nummer 103 en 111 in Heeze. De aanvraag wordt behandeld volgens de standaard procedure van de Omgevingswet.